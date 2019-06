Ферстаппен – о скандальном обгоне Леклера: это борьба, иначе какой смысл "Формулы-1"?

Победитель девятого этапа "Формулы-1" – Гран-при Австрии Макс Ферстаппен из Red Bull признался, что не видит ничего страшного в своем контактном обгоне монегаска Шарля Леклера из Ferrari за два круга до финиша, вытолкнув оппонента за пределы трассы. Леклер видит эту ситуацию иначе.

"Действовал ли я слишком агрессивно при атаке на Шарля? Это борьба на пределе, и если она вам не нравится, то вам лучше остаться дома и не выезжать на трассу, — приводит слова голландца F1 News со ссылкой на Sky Sports F1. – И если нам не разрешается сражаться вплотную, то какой смысл выступления в "Формуле-1"?

Леклер был более сдержан при объяснении неоднозначной ситуации на 69 круге трассы: "Пусть свое слово скажут стюарды. Из машины все воспринималось совершенно однозначно. Но я не знаю, как все выглядело со стороны. Макс не оставил мне места на выходе из поворота и мне пришлось выехать за пределы трассы. После этого я уже не мог отыграть позицию".

