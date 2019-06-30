Скабеева – Катамадзе: как же нам теперь быть?

Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

"Как же нам теперь быть?" — написала Скабеева в одной из соцсетей.

Ранее в воскресенье Катамадзе заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве стало последним в России. Она поддержала участников акций протеста в Тбилиси, которые уже десять дней собираются у здания парламента Грузии, и присоединилась к их требованию об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.