В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Как сообщил мэр города Андрей Береснев, вечером в воскресенье, 30 июня, уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки, 58 человек согласились на эвакуацию.

Из подтопленных районов спасатели уже вывезли более 40 человек. Они обходят подтопленные дома и предлагают людям свою помощь.

В Канске создан штаб, который координирует действия спасательных служб. Возглавляет его лично мэр Береснев.

Для помощи местным службам из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей — 42 человека со специализированной техникой, пишет РИА Новости.

Между тем в Иркутской области паводковая ситуация остается крайне сложной: к настоящему моменту под водой находятся более четырех тысяч домов.