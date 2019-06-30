"Спартак" обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу. Подопечные Олега Кононова выиграли встречу на турнире в Австрии со счетом 3:1.

Счет был открыт уже на седьмой минуте матча благодаря точному удару Зелимхана Бакаева. На 27 минуте армейцы выровняли положение благодаря автоголу полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого. Концовка первого тайма ознаменовалась сокращением числа футболистов на поле – удаление схлопотал защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

После возобновления игры спартаковцы смогли в течение двух минут забить по голу и довести встречу до победы. Авторами голов стали Илья Гапонов и Софьян Ханни. Как итог. 3:1, победу празднуют футболисты "Спартака".

Благодаря этому успехи красно-белые добились первой победы на турнире. В их активе три очка, с которыми они занимают вторую строчку в таблице. Лидером является "Краснодар" (6 очков), третье место у "Ростова" (3), ЦСКА с нулем баллов замыкает таблицу.