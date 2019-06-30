Врачей калининградского роддома, где умер новорожденный, обвинили в убийстве

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту убийства новорожденного в родильном доме Калининградской области. Обвинение по этому делу предъявлено двум врачам областного роддома номер 4: исполняющей обязанности главного врача роддома Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич.

В отношении Белой уже расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, она находится под домашним арестом.

В ноябре 2018 года в калининградском роддоме у женщины родился недоношенный ребенок, который весил всего 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача дала подчиненным указания прекратить реанимационную помощь новорожденному и написать в медицинских документах, что плод погиб в утробе матери.

Следователи считают, что Белая сделала это, чтобы не ухудшить статистические показатели роддома, что могло бы негативно повлиять на ее планируемое назначение на должность главврача. Кроме того, она хотела сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы роддома. "Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич", — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс".

Сейчас Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в умышленном убийстве малолетнего, женщину поместили под домашний арест.