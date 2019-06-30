Мадагаскар в дебютном Кубке Африки вышел в 1/8 финала

В Египте продолжается футбольный Кубок Африки. Команды завершают борьбу на групповом этапе, после чего определяются участники следующей стадии турнира. Одну из путевок в 1/8 финала сенсационно завоевала сборная Мадагаскара – дебютант Кубка Африки.

В матче заключительного тура группы "В" новички со счетом 2:0 обыграли Нигерию и заняли итоговое первое место в таблице, набрав семь очков. Нигерия осталась с шестью баллами на второй строчке и также квалифицировались в плей-офф.

В еще одном матче дня Гвинея также со счетом 2:0 обыграла Бурунди и с четырьмя очками обосновалась на третьей позиции. Место в 1/8 финала Кубка Африки Гвинея может завоевать по итогам матчей всего группового этапа: четыре путевки получат команды с наилучшими показателями среди тех, кто занял в своей группе третье место.