Шахматы. Непомнящий вошел Топ-6 гроссмейстеров рейтинга FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий улучшил свои позиции в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), которая опубликовала обновленную версию списка. Россиянин отыграл одну строчку, набрав 2775 очков, и теперь располагается на шестом месте.

С шестой строчки Непомнящий сместил другого россиянина Александра Грищука, у которого 2766 очков. В топ-20 также входят еще четыре российских шахматиста: Владислав Артемьев находится на 11 месте, Владимир Крамник несмотря на завершение карьеры занимает 16 позицию, Сергей Карякин – 17-й, Петр Свидлер – 20-й.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, в активе которого 2872 очка. Следом за ним располагается американец Фабиано Каруана (2819), а замыкает тройку лучших шахматистов мира представитель Киткая Дин Лижэнь (2812).