В британском Кембридже обнаружена огромная змея

По улицам британского Кембриджа ползает огромная змея – сетчатый питон. Известно, кто его хозяин, однако самого питона полиция поймать пока не может.

#cambscops In the early hours of this morning Officers attended the area of Lovell Rd Cambridge, Reports of a three meter snake seen in the area. Police have located the owner but not the Reticulated Python confirmed to be 9ft long. Any sighting please notify Cambs Police on 101. — Cambs police (@CambsCops) June 30, 2019

Сигнал тревоги поступил из района Ловелл-Роуд, передает РИА Новости. Длина сбежавшей змеи составляет 2,7 метра. Полиция посетила район ЧП и попросила местных жителей и в дальнейшем сообщать информацию о местонахождении питона.

Сетчатый питон – самая большая змея в мире. Самые крупные особи достигают семи метров в длину. Питоны не ядовиты, однако могут напасть на человека. Так, в июне 2018 года на индонезийском острове Сулавеси питон убил женщину.