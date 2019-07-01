В Судане во время демонстрации снайперы застрелили пятерых человек

В суданском Омдурмане снайперы во время демонстрации застрелили пятерых человек – мирных жителей и спецназовцев. Об этом заявил Центральный комитет врачей Судана. Омдурман – второй по величине город страны.

Ответственность за все последствия акций протеста переходный военный совет возлагает на оппозиционеров — "Силы за свободу и перемены", которые призвали жителей Судана выйти на улицы.

Ранее сообщалось, что полиция в городе Хартум Бахри применила против митингующих слезоточивый газ. Беспорядки происходят так же в столице страны – Хартуме, передает РИА Новости.

11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот. У власти оказался переходный военный совет, а президент страны Омар аль-Башир был помещен в тюрьму. Военные обещают в течение двух лет передать власть избранному правителю, однако народные протесты не утихают. Жители Судана требуют немедленно сформировать гражданский управляющий орган, который будет иметь все властные полномочия.

3 июня обстановка в Хартуме резко накалилась. Это произошло из-за того, что военные разогнали часть палаточного лагеря рядом со штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. Погибли десятки человек.