Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу

В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, оборудованием и техникой на борту, чтобы участвовать в международных учениях Sea Breeze-2019. Об этом сообщили представители министерства обороны Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney для участия в военно-морских учениях Sea Breeze-2019. В 2017 году эсминец уже был в Одессе и участвовал в учениях Sea Breeze. Также для участия в учениях прибыли болгарский малый противолодочный корабль и грузинский катер береговой охраны.

Как уточняется, военно-транспортные самолеты стран НАТО продолжают прибывать в Одессу, доставляя необходимое оборудование, технику и личный состав. Британский самолет A400 Atlas и американский C-130J Hercules уже доставили первых участников международных учений и снаряжение, передает РИА Новости.

Четырехмоторный турбовинтовой самолет A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании доставил в Одессу отряд морского спецназа. С водолазами из Великобритании прибыло снаряжение, специальное оборудование и провиант.

Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко посетил полевой лагерь участников.

Военно-морские международные учения Sea Breeze-2019 пройдут на Украине на море, суше, воздухе и под водой в период с 1 по 12 июля 2019 года.