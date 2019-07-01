Путин поздравил российскую сборную с победой на Европейских играх

Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Европейских игр. Она прошла на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске. И россиян, конечно, чествовали особо — ведь именно они собрали больше всего медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

Сборная России выступила на этих играх блестяще, заняв первое место в общем зачете. Спортсмены завоевали 109 медалей, из них 44 — золотые. В последний день соревнований золото принесла и наша боксерская команда. Муслим Гаджимагомедов победил в весовой категории до 91 килограмма.

А еще российский президент встретился с нашей сборной в Студенческой деревне и поздравил команду с победой на играх, передает телеканал "Россия 24".