Япония возобновляет охоту на китов

В Японии снова будут охотиться на китов. Страна официально покинула Международную китобойную комиссию. Ловить пообещали те виды, которым не угрожает вымирание, и только в своих водах.

Хотя эксперты к этим заверениям относятся скептически. Последние 30 лет Япония имела возможность охотиться в научных целях, и формально эти требования выполнялись. Однако японские браконьеры не раз были замечены далеко от родных берегов, напоминает телеканал "Россия 24".

В Токио решение объясняют тем, что низкокалорийное мясо кита издавна входило в рацион жителей страны.

Против решения японского правительства уже выступили многие зоозащитные организации. Так, десятки протестующих собрались в Лондоне. С плакатами люди прошли к японскому посольству и потребовали прекратить охоту на китов.