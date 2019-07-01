Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали 10 человек

В Далласе (США, штат Техас) двухмоторный самолет Beechcraft BE-350 King Air во время полета врезался в ангар на территории местного муниципального аэропорта Эдиссон. После этого самолет загорелся, передает ТАСС.

Жертвами крушения стали десять человек. Федеральное авиационное управление ведет расследование инцидента. На место ЧП также направлены эксперты национального совета по безопасности на транспорте.