В Забайкалье горная река смыла мост, прервано автосообщение с тремя селами

В Красночикойском районе Забайкальского края мост разрушился в результате подъема уровня воды в горной реке Дакитуй. О происшествии СМИ сообщили представители администрации района.

Как уточняется, мост между Мензой и Красным Чикоем смыло в ночь на 28 июня. В результате ЧП нарушилось автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами – Укыром, Шонуем и Мензй. В них проживают порядка 600 человек, передает агентство "Интерфакс".

Разрушение моста никак не повлияет на обеспечение Мензинского сельского поселения продуктами, топливом, медикаментами в связи с авиасообщением, действующим в регионе.

В настоящее время власти устанавливают сумму ущерба и решают вопрос о восстановлении моста.