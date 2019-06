Сирийские ПВО перехватили три израильских ракеты в небе над Дамаском

В небе над Дамаском прогремела серия мощных взрывов. Самым сильным был первый взрыв, передает РИА Новости. Позже государственное телевидение Сирии сообщило о перехвате трех израильских ракет. Атака была произведена на южную окраину Дамаска и на Хомс.

#BREAKING: #Israel Defense Force just carried-out an strike against unidentified targets in #Sahnaya, South of #Damascus. Most probably, the F-16Ds of #IsraelAirForce's 109sq launched Delilah cruise missiles which the #Syria Air Defense Force tried to shoot down by Pantsir-S2 SAM pic.twitter.com/yB6tIlmD5F