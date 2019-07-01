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Лесные пожары 25 минут назад
Природные пожары в Оренбуржье: огонь из Казахстана может прийти снова
Угроза распространения природного пожара на населенные пункты Оренбургской области снята. Огонь потушили в том числе с помощью военного самолета Ил-76, который сбрасывал воду с воздуха. Несмотря на ликвидацию основных очагов возгорания, существует возможность возникновения повторного пожара. В Оренбуржье сейчас жарко и ветрено.
Огонь в Оренбургскую область пришел из Казахстана. Эти горы — это уже Казахстан. В этом месте граница проходит по реке Урал, но даже она не смогла удержать огонь, настолько сильные были порывы ветра.
Несмотря на то, что основные очаги возгорания в Оренбуржье локализованы, около села Хабарное продолжают дежурить пожарные. Здесь сосредоточена группировка — почти 250 человек и 58 единиц техники, в том числе пожарный поезд, вертолет и самолеты Ил-76. Также к тушению пожара привлекали волонтеров.
"У нас в готовности находятся два самолета Ил-76. По повышенному рангу пожара все находятся в готовности на своих местах и готовы выехать в любую точку", — комментирует ситуацию руководитель оперативного штаба МЧС Артём Наумов.
Сейчас угрозы населенным пунктам уже нет, хотя пожар подступал вплотную к домам. Село Хабарное даже готовили к эвакуации. А это почти 2 тысячи человек. Чтобы потушить огонь, вышли почти все жители села. Они таскали воду в ведрах, тушили всеми возможными способами. В итоге огонь остановили на самой границе населенного пункта.
"Люди собрались в деревне очень организованно, даже раньше, чем пожарная охрана. Как все говорили — лучше потушить траву. Если загорятся дома, то этот процесс не остановишь", — рассказывает житель Оренбургской области Сергей Ружицкий.
Несмотря на то, что пожар потушен, локальные очаги возгорания еще периодически появляются. Оперативный штаб МЧС в Оренбургской область продолжает работать. Периодически проходит авиаразведка. Сохраняется вероятность того, что из Казахстана повторно может прийти огонь.
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