В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин. Согласно соответствующему постановлению правительства, ограничения касаются закупок для государственных и муниципальных нужд импортного вина, а также игристого, фруктового и ликерного вина. В перечень попали также вина защищенного географического указания и защищенного наименования места происхождения.

Ограничения не коснутся импортных вин, реализуемых торговыми организациями и предприятиями общественного питания, передает РИА Новости.

Нововведение позволит поддержать российских виноделов, считают эксперты. В частности, ограничения будут способствовать повышению имиджа отечественного виноделия, так как сигнал поддержки отрасли поступает от государства.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович уверен, что госорганы, ответственные за закупки, поймут, что в России достаточно хороших вин, с помощью которых можно презентовать себя на мероприятиях. Кроме того, по мнению Поповича, нововведение – сигнал российскому бизнесу о готовности государства оказать помощь в реализации отечественной продукции.