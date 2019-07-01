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Курилы и мирный договор с Японией 1 час назад

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1 июля 201904:15

Организаторы "Большой двадцатки" обозначили Курильские острова как часть Японии

Сергей Красноухов/ТАСС

На официальном саммите "Большой двадцатки" появилось видео, на котором карта Японии показана с включенными в нее российскими Курильскими островами.

Сам ролик, посвященный городу Осака (в конце июня в нем прошел очередной саммит G20), был размещен на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ еще 19 февраля. На третьей секунде видео появляется карта Японии с четырьмя островами Курильской гряды, включенными в ее состав).

После Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор, напоминает РИА Новости. До сих пор основное препятствие – вопрос об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряде Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, подписанный в 1855 году. В свою очередь Москва отмечает, что острова стали частью территории СССР по итогам войны, а суверенитет России над ними не подлежит сомнению.

В 1956 году Япония и СССР подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора. О судьбе остальных двух островов ничего не сообщалось. Но дальнейшие переговоры не дали никаких результатов.

В ноябре 2018 года процесс активизировался после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре. Как тогда сообщил премьер-министр Японии, стороны договорились об ускорении переговоров на основе декларации 1956 года. Это довольно серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор представители Страны восходящего солнца требовали передачи всех четырех островов и только после этого – заключения мирного договора.

Власти России не раз подчеркивали, что Японии прежде всего следует признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.

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