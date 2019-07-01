Тема:
Курилы и мирный договор с Японией 1 час назад
Организаторы "Большой двадцатки" обозначили Курильские острова как часть Японии
На официальном саммите "Большой двадцатки" появилось видео, на котором карта Японии показана с включенными в нее российскими Курильскими островами.
Сам ролик, посвященный городу Осака (в конце июня в нем прошел очередной саммит G20), был размещен на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ еще 19 февраля. На третьей секунде видео появляется карта Японии с четырьмя островами Курильской гряды, включенными в ее состав).
После Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор, напоминает РИА Новости. До сих пор основное препятствие – вопрос об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряде Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, подписанный в 1855 году. В свою очередь Москва отмечает, что острова стали частью территории СССР по итогам войны, а суверенитет России над ними не подлежит сомнению.
В 1956 году Япония и СССР подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Шикотана и Хабомаи после заключения мирного договора. О судьбе остальных двух островов ничего не сообщалось. Но дальнейшие переговоры не дали никаких результатов.
В ноябре 2018 года процесс активизировался после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре. Как тогда сообщил премьер-министр Японии, стороны договорились об ускорении переговоров на основе декларации 1956 года. Это довольно серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор представители Страны восходящего солнца требовали передачи всех четырех островов и только после этого – заключения мирного договора.
Власти России не раз подчеркивали, что Японии прежде всего следует признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над Южными Курилами.
Ранее по теме
-
Путин и Абэ обсудили Курилы и нетрадиционные угрозы1 сутки назад
-
Путин пригласил Абэ в Россию, обсуждение договора будет продолжено1 сутки назад
-
Путин – Абэ: мы продвинулись в развитии наших отношений по многим направлениям1 сутки назад
-
Москва и Токио готовят новый проект1 сутки назад
-
Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений7 суток назад
-
Токио не готов ответить на идею России о безвизе между Сахалином и Хоккайдо22 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп встретился с Ким Чен Ыном и пересек черту
- Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"
- Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
- Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка
- Мэй увезли на склад еще до отставки
Самое читаемое
-
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
- Путин выручил запутавшуюся в стульях Меркель
- Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
- Жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
- Элтон Джон назвал лицемерием слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
- Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)
- "Патриот" с автоматом уже на подходе
- Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Трансфер грузовиками: дороги в Шереметьево затоплены
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Сбой на Октябрьской железной дороге: похищено полтора километра кабеля
- Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
- Выходные: гала-концерт конкурса Чайковского, "Велоночь" и семейный отдых в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке