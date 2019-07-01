С 1 июля снижается пошлина на экспорт нефти из России. Она составит 100,3 доллара за тонну. Ранее размер пошлины составлял 110,4 доллара за тонну, передает РИА Новости.

В период с 15 мая по 14 июня средняя цена на нефть Urals составляла 66,66 доллара за баррель, то есть 486,6 доллара за тонну.

Также снижена пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масло. Она составляет до 30 долларов за тонну. Пошлина на темные нефтепродукты снизилась до 100,3 доллара. Пошлина на экспорт прямогонного бензина (нафта) снижена до 55,1 доллара за тонну (было – 60,7 доллара за тонну).

Пошлина на кокс снизилась до 6,5 доллара за тонну (было – 7,1 доллара). Пошлина на сжиженный газ осталась на нулевом уровне.