Цены на газ "Газпрома" повысились для всех категорий потребителей

С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома". Согласно приказу регулятора, повышение касается всех категорий потребителей – как населения, так и промышленности.

Оптовые цены на голубое топливо, продаваемое "Газпромом", регулирует государство. Они, как правило, индексируются 1 июля, напоминает РИА Новости. В 2018 году цена была индексирована на 3,4 процента.

Согласно прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года индексация цен на газ в 2019 году составит 1,4 процента. В период с 2020 по 2024 год она не будет превышать трех процентов.