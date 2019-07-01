В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в магазинах молочные продукты без растительных жиров должны выделяться визуально. Роскачество планирует проверить соблюдение этого правила. Об этом СМИ сообщили представители организации.

Как уточняется в сообщении, в ближайшее время эксперты Роскачества проведут подобный рейс, чтобы выяснить, сколько торговых точек изменили молочные полки, чтобы они соответствовали вступившему в силу постановлению.

Постановление правительства Российской Федерации, согласно которому продукция из натурального молока должна выделяться, было принято в конце января 2018 года, напоминает газета "Известия".

Помимо этого, такую продукцию должна сопровождать информационная надпись "Продукты без заменителя молочного жира".

19 июня текущего года специалисты "Росконтроля" проверили качество эскимо на палочке – лакомства, весьма популярного в России. Оказалось, что некоторая продукция не содержит молока и сделана из пальмового масла.