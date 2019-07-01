Вода начала постепенно уходить из затопленного Тулуна

Из города Тулун Иркурской области, наиболее пострадавшего от разрушительного наводнения, постепенно уходит вода. Уровень упал ниже 11 метров, тогда как сутками ранее достигал примерно 13,5 метров. В МЧС прогнозируют, что река Ия будет возвращаться в берега как минимум двое суток, сообщает телеканал "Россия 24".

В Иркутскую область на помощь жителям прибыли военные медики. В пяти районах региона действует режим чрезвычайной ситуации. Около 1700 домов остаются подтопленными. По данным МЧС, пять человек погибли, больше ста госпитализированы.

Режим ЧС введен и в городе Канск Красноярского края, где паводок подтопил почти 180 дачных и приусадебных участков. Более сорока человек эвакуированы. В городе созданы пункты временного размещения.