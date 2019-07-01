1 июля 201905:45
Режим ЧС введен в пяти регионах России из-за природных пожаров
В пяти регионах России введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Их площадь за сутки выросла почти до 40 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
Самые масштабные по площади пожары — в Красноярском крае, Чукотском автономном округе и в Иркутской области. Возгорания зарегистрированы еще в 10 регионах страны, включая Башкирию. Там горит заповедник, передает телеканал "Россия 24".
В тушении участвуют в общей сложности почти 2,5 тысячи человек и около 500 единиц техники, в том числе авиация.
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