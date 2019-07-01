Полиция Волгограда задержала автоугонщиков иномарок

В Волгограде полицейские задержали группу автоугонщиков. Преступники орудовали ночью на автостоянках. С помощью специальных приборов отключали на машинах сигнализации и угоняли их. Привозили в гараж, там меняли номера, а после выставляли авто на продажу.

Угонщиками оказались пятеро местных жителей. Их поймали с поличным, передает телеканал "Россия 24".

"Установлено, что в ночное время на неохраняемых парковках придомовых территорий злоумышленники, используя специальные устройства, отключали противоугонные системы иномарок 2018-2019 годов выпуска. Затем они перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, где изменяли VIN-номера с целью дальнейшей перепродажи. В настоящее время выявлено 11 эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий пятеро мужчин в возрасте от 22 до 33 лет задержаны с поличным в гаражном боксе в Краснооктябрьском районе Волгограда. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.