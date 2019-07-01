Таиланд хочет ввести принудительную страховку для иностранных туристов

В текущем году Таиланд может ввести принудительную страховку для иностранных туристов. Соответствующее решение принял государственный орган, регулирующий страхование. В настоящее время разрабатывается правовая база, затем документ передадут в правительство.

Страховка будет покрывать смерть туриста или его лечение, если он пострадал от несчастного случая. Путешественники будут обязаны оплачивать ее на паспортном контроле. В случае смерти сумма покрытия составит 32 тысячи долларов, в случае травмы – 16 тысяч долларов. Стоимость полиса – около 0,7 доллара.

Число туристов, посещающих Таиланд в 2019 году, как ожидается, превысит 40 миллионов. Это говорит о том, что необходимость принудительной страховки назрела: при таком потоке туристов несчастные случаи неизбежны. Так, в прошлом году 47 граждан Китая погибли в инциденте с прогулочным судном, напоминает РИА Новости.