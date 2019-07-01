Мария Ласицкене выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в США

В американском городке Юджин состоялся очередной этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги". Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала лучшей в своем виде с результатом 2 м 4 см. Кастер Семеня из ЮАР победила всех на дистанции 800 метров.

В соревнованиях женщин также стоит отметить успех нигерийки Блессинг Окагбаре на дистанции 200 метров, где она обыграла всех фаворитов с результатом 22,05 сек. Сифан Хассан из Голландии выиграла забег на 3000 метров – 8 мин. 18,49 сек.

У мужчин стометровку гладкого бега выиграл американец Кристиан Коулмен (9,81 сек.), его именитый соотечественник Джастин Гэтлин – второй (9,87). Орландо Ортега из Испании победил на дистанции барьерного бега на 110 метров – 13,24 сек. Швед Арман Дюплантис был сильнейшим в секторе для прыжков с шестом – 5 м 93 см.