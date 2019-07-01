1 июля 201908:40
В Индии в ДТП с автобусом погибли 33 человека
В понедельник утром при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир погибли 33 человека, еще 22 получили травмы, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, ДТП произошло в округе Киштвар. Автобус сорвался с горной дороги и упал в ущелье. На месте происшествия работают спасатели. На мете работают полицейские и спасатели.
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