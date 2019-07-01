В Индии в ДТП с автобусом погибли 33 человека

В понедельник утром при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир погибли 33 человека, еще 22 получили травмы, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, ДТП произошло в округе Киштвар. Автобус сорвался с горной дороги и упал в ущелье. На месте происшествия работают спасатели. На мете работают полицейские и спасатели.