В дипломатическом квартале Кабула совершен теракт: 10 погибших

В столице Афганистана произошел теракт.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. Ранения получили 65 человек, включая детей. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Как сообщает ТАСС, в этом квартале находится здание министерства обороны Афганистана, а также многочисленные дипломатические представительства. Место происшествия оцеплено. Двое террористов укрылись в соседнем здании и ведут оттуда перестрелку с силовиками.