Зеленский заявил о "хрупкой надежде" на мир в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский надеется, что разведение сил в районе Станицы Луганской станет первым шагом к прекращению огня в Донбассе, передает "Интерфакс".

На своей странице в Facebook Зеленский разместил ролик, в котором он говорит, что это первый шаг к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке Минского процесса.

Президент Украины призвал всех "не поддаваться на панику и провокации", и дать возможность украинской армии и дипломатам выполнять "свою важную и очень сложную работу".

Ранее в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили о завершении предусмотренного Минскими соглашениями процесса разведения сил и средств на участке линии соприкосновения у Станицы Луганской.