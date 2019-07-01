Диего Годин подписал контракт с миланским "Интером"

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Уругвая Диего Годин, чей контракт с мадридским "Атлетико" истек нынешним летом, станет членом миланского клуба "Интернационале". Он подписал контракт на правах свободного агента.

"Интер" официально объявил о подписании соглашения с Годином, но не сообщает об условиях сделки – сроках контракта и зарплате, которую будет получать уругваец. Ранее инсайдеры сообщали, что синьор Диего хотел получать в новом клубе от 2,2 до 2,5 млн евро за сезон. Впрочем, защитнику уже 33 года, так что, возможно, он согласился и на меньшие деньги.