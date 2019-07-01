В Кузбассе восстанавливают популяцию ценных пород рыб

За чистоту рек и сохранение биологического разнообразия Кемеровской области теперь будут отвечать хариусы. Мальков выпустили в реку в рамках региональной экологической программы "Чистый уголь — зеленый Кузбасс". Она стартовала весной этого года с личной подачи губернатора региона.

Эти мальки хариуса – лишь малая часть из 500 тысяч уже выпущенных с начала года в реку Тайдон в Кузбассе. Всем больше месяца от роду. В таком уже приличном для рыб возрасте им проще адаптироваться, а значит до взрослого состояния сможет дожить большая часть.

Мальков вырастили специально по заказу предприятия "Азот". Свою программу по выпуску в реки ценных пород рыб "Азот", а также предприятия "СДС-Угля" реализуют уже несколько лет.

"Чтобы все знали, что у нас здесь не только уголь, грязь и пыль. Губернатор правильно говорит, что Кузбасс – это не колония какая-то. Это прекрасный край! Здесь должны жить настоящие люди, и они живут эти люди здесь, и природа у нас лучшая в мире! И в подтверждение этого мы выпускаем мальков хариуса и будем выпускать каждый год. Только в эту реку мы уже выпустили 1,5 миллиона мальков за три года", — говорит президент АО ХК "СДС" Михаил Федяев.

Мальков выпускают не только в Тайдон. В реку Томь, например, с начала года выпустили 20 тысяч мальков тайменя. В Мрассу, Нижнюю и Верхняя Терсь кемеровское предприятие "Азот" тоже уже шестой год заселяет ценные породы рыб. Это серьезный вклад предприятия в реализацию новой программы "Чистый уголь — зеленый Кузбасс!", объявленную губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Ее разработали для сохранения и развития биологического разнообразия в регионе. Госинспекторы говорят, что успехи программы очевидны – популяция хариуса и тайменя выросла. В планах восстановить популяцию и краснокнижного сибирского осетра.

"На реке Тайдон в последнее время стало много любителей порыбачить. Из-за этого сырьевая база упала. Поэтому хотелось был организовать совместную охрану рыбы на этой территории. И то, что губернатор поддерживает воспроизводство хариуса, тайменя, — это очень хорошее дело", — говорит старший госинспектор заповедника "Кузнецкий Алатау" Алексей Шевченко.

Идея поддержания и развития биологического разнообразия реализуется в регионе на базе научно-образовательного центра "Кузбасс". Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев взялся за организацию оцифровки всего Обь-Иртышского бассейна. Это позволит не просто понимать, но и контролировать процессы на этом крупнейший в стране и третьем по размерам в мире водном бассейне.