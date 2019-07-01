В Кузбассе восстанавливают популяцию ценных пород рыб
За чистоту рек и сохранение биологического разнообразия Кемеровской области теперь будут отвечать хариусы. Мальков выпустили в реку в рамках региональной экологической программы "Чистый уголь — зеленый Кузбасс". Она стартовала весной этого года с личной подачи губернатора региона.
Эти мальки хариуса – лишь малая часть из 500 тысяч уже выпущенных с начала года в реку Тайдон в Кузбассе. Всем больше месяца от роду. В таком уже приличном для рыб возрасте им проще адаптироваться, а значит до взрослого состояния сможет дожить большая часть.
Мальков вырастили специально по заказу предприятия "Азот". Свою программу по выпуску в реки ценных пород рыб "Азот", а также предприятия "СДС-Угля" реализуют уже несколько лет.
"Чтобы все знали, что у нас здесь не только уголь, грязь и пыль. Губернатор правильно говорит, что Кузбасс – это не колония какая-то. Это прекрасный край! Здесь должны жить настоящие люди, и они живут эти люди здесь, и природа у нас лучшая в мире! И в подтверждение этого мы выпускаем мальков хариуса и будем выпускать каждый год. Только в эту реку мы уже выпустили 1,5 миллиона мальков за три года", — говорит президент АО ХК "СДС" Михаил Федяев.
Мальков выпускают не только в Тайдон. В реку Томь, например, с начала года выпустили 20 тысяч мальков тайменя. В Мрассу, Нижнюю и Верхняя Терсь кемеровское предприятие "Азот" тоже уже шестой год заселяет ценные породы рыб. Это серьезный вклад предприятия в реализацию новой программы "Чистый уголь — зеленый Кузбасс!", объявленную губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Ее разработали для сохранения и развития биологического разнообразия в регионе. Госинспекторы говорят, что успехи программы очевидны – популяция хариуса и тайменя выросла. В планах восстановить популяцию и краснокнижного сибирского осетра.
"На реке Тайдон в последнее время стало много любителей порыбачить. Из-за этого сырьевая база упала. Поэтому хотелось был организовать совместную охрану рыбы на этой территории. И то, что губернатор поддерживает воспроизводство хариуса, тайменя, — это очень хорошее дело", — говорит старший госинспектор заповедника "Кузнецкий Алатау" Алексей Шевченко.
Идея поддержания и развития биологического разнообразия реализуется в регионе на базе научно-образовательного центра "Кузбасс". Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев взялся за организацию оцифровки всего Обь-Иртышского бассейна. Это позволит не просто понимать, но и контролировать процессы на этом крупнейший в стране и третьем по размерам в мире водном бассейне.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп встретился с Ким Чен Ыном и пересек черту
- Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"
- Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
- Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка
- Мэй увезли на склад еще до отставки
Самое читаемое
-
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
- Путин выручил запутавшуюся в стульях Меркель
- Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
- Жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
- Элтон Джон назвал лицемерием слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
- Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)
- "Патриот" с автоматом уже на подходе
- Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Трансфер грузовиками: дороги в Шереметьево затоплены
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Сбой на Октябрьской железной дороге: похищено полтора километра кабеля
- Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
- Выходные: гала-концерт конкурса Чайковского, "Велоночь" и семейный отдых в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке