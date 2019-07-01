Футбольная молодежка Испании выиграла чемпионат Европы

В Италии и Сан-Марино завершился чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд в возрасте до 21 года. Финальную пару как и два года назад составили футболисты Испании и Германии, но если Евро-2017 выиграли немцы (1:0), то теперь победа была на стороне "красной фурии" – 2:1.

Интересно, что испанская команда начала турнир в поражения от хозяев поля итальянцев (1:3), но сумела выиграть два других матча в группе и с первого места попала в полуфинал, где разгромила французов – 4:1. Немцы в другом матче 1/2 финала победили румын – 4:2.

Финальный матч с самого начала складывался в пользу испанской команды. Фабиан Руис открыл счет на 7-й минуте, а на 69-й Ольмо счет удвоил. Немцы очень старались уйти от поражения, но большего, чем утешительный мяч Амири, добиться не смогли.

Испанская молодежка стала после этого успеха самой именитой командой континента в своем возрасте: на счету "красной фурии" пять победных финалов, три серебра и две бронзы. У футболистов Италии также пять золотых медалей, но два серебра и три бронзы. Россияне ни разу не становились призерами Евро U-21, а вот сборная СССР имеет на своем счету 3 победы, одно серебро и одну бронзу.