В Новокузнецке ищут водителя, высадившего из автобуса потерявшегося ребенка

В Новокузнецке водитель высадил из автобуса потерявшегося 8-летнего мальчика. В настоящее время полиция устанавливает транспортную компанию, в которой работает водитель.

Как сообщает ГТРК "Кузбасс", в полицию обратилась женщина, потерявшая в городе восьмилетнего сына. Она рассказала, что стояла с ребенком на остановке, а когда отошла на несколько секунд посмотреть расписание, мальчик пропал. Окружающие поведали, что мальчик сел в первый остановившийся автобус. В результате самостоятельных поисков ребенка найти не удалось.

После обращения в полицию мальчика стали искать и обнаружили на той же остановке, где он сел в автобус. Как сообщили в главном Управлении МВД по Кемеровской области, со слов пассажиров автобуса, водитель заметил плачущего мальчика, просто высадил его и поехал дальше. Выяснилось, что ребенок несколько километров шел пешком к маме, но ее на остановке уже не было. Сейчас полиция устанавливает транспортную компанию, водитель которой высадил потерявшегося мальчика.