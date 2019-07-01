В кабульском теракте пострадал президент футбольной федерации

Глава Федерации футбола Афганистана Юсуф Каргар оказался среди раненых жителей Кабула, которые пострадали в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана. Подробности о состоянии спортивного чиновника не сообщаются, но известно, что он направлен в больницу.

Как уже сообщали Вести.Ru, заминированная машина взорвалась в одном из самых густонаселенных районов Кабула неподалеку от здания Министерства обороны Афганистана в 8:55 по местному времени, когда на улицах было очень много жителей и гостей города. Как сообщает агентство "Интерфакс", пока речь идет о 10 погибших и 65 раненых.