Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 июля 201910:15

В кабульском теракте пострадал президент футбольной федерации

Глава Федерации футбола Афганистана Юсуф Каргар оказался среди раненых жителей Кабула, которые пострадали в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана. Подробности о состоянии спортивного чиновника не сообщаются, но известно, что он направлен в больницу.

Как уже сообщали Вести.Ru, заминированная машина взорвалась в одном из самых густонаселенных районов Кабула неподалеку от здания Министерства обороны Афганистана в 8:55 по местному времени, когда на улицах было очень много жителей и гостей города. Как сообщает агентство "Интерфакс", пока речь идет о 10 погибших и 65 раненых.

Сейчас

09:00

Зеленский заявил о "хрупкой надежде" на мир в Донбассе

08:27

В Кабуле произошел теракт: 10 погибших

03:57

Жертвами авиакатастрофы в Техасе стали 10 человек

02:55

Медведев: политические партии в России должны меняться

01:00

В небе над Дамаском прогремела серия мощных взрывов

19:05

Белый дом: полной амнистии Huawei не было

19:03

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В дипломатическом квартале Кабула совершен теракт: 10 погибших

В дипломатическом квартале Кабула совершен теракт: 10 погибших

1 час назад
Зеленский заявил о "хрупкой надежде" на мир в Донбассе

Зеленский заявил о "хрупкой надежде" на мир в Донбассе

1 час назад
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России

3 часа назад
Вода начала постепенно уходить из затопленного Тулуна

Вода начала постепенно уходить из затопленного Тулуна

4 часа назад
Трамп и Ким встретились на границе и пригласили друг друга в гости

Трамп и Ким встретились на границе и пригласили друг друга в гости

51 минута назад
Президент потребовал сделать все, чтобы пострадавшие от паводка не встретили холода в палатках

Президент потребовал сделать все, чтобы пострадавшие от паводка не встретили холода в палатках

12 часов назад
Медведев: политические партии в России должны меняться

Медведев: политические партии в России должны меняться

7 часов назад
Эрдоган: российские С-400 прибудут в Турцию в десятидневный срок

Эрдоган: российские С-400 прибудут в Турцию в десятидневный срок

6 часов назад
Туск приостановил саммит ЕС

Туск приостановил саммит ЕС

8 часов назад
Соловьев: а насколько Катамадзе востребована в России как певица?

Соловьев: а насколько Катамадзе востребована в России как певица?

9 часов назад
В Индии в ДТП с автобусом погибли 33 человека

В Индии в ДТП с автобусом погибли 33 человека

1 час назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

4 часа назад
777
Цены на газ "Газпрома" повысились для всех категорий потребителей

Цены на газ "Газпрома" повысились для всех категорий потребителей

4 часа назад
В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

4 часа назад
Природные пожары в Оренбуржье: огонь из Казахстана может прийти снова

Природные пожары в Оренбуржье: огонь из Казахстана может прийти снова

5 часов назад
С 1 июля снижается пошлина на экспорт нефти из России

С 1 июля снижается пошлина на экспорт нефти из России

5 часов назад
Воздушная атака на окрестности Дамаска: четыре человека погибли, 21 ранен

Воздушная атака на окрестности Дамаска: четыре человека погибли, 21 ранен

5 часов назад
Организаторы "Большой двадцатки" обозначили Курильские острова как часть Японии

Организаторы "Большой двадцатки" обозначили Курильские острова как часть Японии

6 часов назад
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

7 часов назад
Производство систем ПВО С-500 "Прометей" началось в России

Производство систем ПВО С-500 "Прометей" началось в России

7 часов назад
Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Военно-транспортные самолеты НАТО прибыли в Одессу

9 часов назад
В Судане во время демонстрации снайперы застрелили пятерых человек

В Судане во время демонстрации снайперы застрелили пятерых человек

10 часов назад
Украина, Польша и страны Балтии готовят резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Украина, Польша и страны Балтии готовят резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

10 часов назад
Швейцарская футболистка нырнула в озеро Комо и пропала

Швейцарская футболистка нырнула в озеро Комо и пропала

10 часов назад
В Кремле чествовали лучших выпускников военных вузов

В Кремле чествовали лучших выпускников военных вузов

11 часов назад
"Франция многим обязана России": Макрон отметит 75-летие Победы в Москве

"Франция многим обязана России": Макрон отметит 75-летие Победы в Москве

12 часов назад
В красноярском Канске введен режим ЧС

В красноярском Канске введен режим ЧС

12 часов назад
В Грузии происходит не российская экспансия, а турецкая

В Грузии происходит не российская экспансия, а турецкая

12 часов назад
В Шереметьеве признали скопление багажа

В Шереметьеве признали скопление багажа

12 часов назад
Россиянки с одной победой вышли в плей-офф Евробаскета

Россиянки с одной победой вышли в плей-офф Евробаскета

12 часов назад
Глава "Ростеха" рассказал о своей детской мечте

Глава "Ростеха" рассказал о своей детской мечте

12 часов назад
Губернаторы и министры попробовали строить дороги

Губернаторы и министры попробовали строить дороги

12 часов назад
Путин сменил пиджак на куртку команды России

Путин сменил пиджак на куртку команды России

13 часов назад
Грузинам насыпали соль на раны и подсунули сладкий тезис

Грузинам насыпали соль на раны и подсунули сладкий тезис

13 часов назад
Зеленский говорит аморально и ломится в открытые двери

Зеленский говорит аморально и ломится в открытые двери

13 часов назад
Ферстаппен о скандальном обгоне Леклера: это борьба, иначе какой смысл "Формулы-1"?

Ферстаппен о скандальном обгоне Леклера: это борьба, иначе какой смысл "Формулы-1"?

13 часов назад
G20: дружелюбие Путина, кулак Трампа и курьез с Меркель

G20: дружелюбие Путина, кулак Трампа и курьез с Меркель

14 часов назад
Паводок в Иркутской области: под водой – более четырех тысяч домов

Паводок в Иркутской области: под водой – более четырех тысяч домов

14 часов назад
Белый дом: полной амнистии Huawei не было

Белый дом: полной амнистии Huawei не было

14 часов назад
Корреспондент ВГТРК сумел обойти охрану Трампа

Корреспондент ВГТРК сумел обойти охрану Трампа

17 часов назад
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

22 часа назад
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

28.06.2019 19:53
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

28.06.2019 14:10
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

28.06.2019 01:42
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15