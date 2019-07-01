В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов

В Дагестане в ходе совместной операции ФСБ, МВД и Следственного комитета задержаны трое чиновников. Их подозревают в хищении двухсот сорока миллионов рублей при строительстве детских садов, передает телеканал "Россия 24".

По оперативным данным, чиновники три года заключали соглашения с аффилированными коммерческими структурами по завышенным ценам. Сейчас все трое чиновников под стражей.

Возбуждено три уголовных дела в отношении заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

Как сообщили в Следственном комитете, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемые незаконно подписали инвестиционные контракты на реализацию инвестиционных проектов по строительству школ в различных районах Дагестана. Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.