Free Russia угрожает конституционному строю России

Нежелательным в РФ признан американский фонд Free Russia ("Свободная Россия"). Как сообщает Генпрокуратура России, его работа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности", передает телеканал "Россия 24".

В конце минувшей недели Минюст объявил, что этот фонд включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной​​​.

Как отмечается на сайте Free Russia Foundation, негосударственный фонд был создан в Вашингтоне в 2014 году эмигрантами из РФ для объединения российского сообщества за рубежом, поддержки "про-демократических движений", проектов, связанных с помощью российским и украинским "политическим заключенным".

Председателем совета директоров является экс-помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.

Глава департамента организации и контроля Минюста Андрей Чумаков пояснил, что включение фонда в реестр проведено в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".