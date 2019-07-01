Кастер Семеня: наши отношения с IAAF – это словно война

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня может пропустить чемпионат мира по легкой атлетике в столице Катара, если международная федерация не отменит требование к спортсменкам искусственно снижать уровень тестостерона в крови. Спортсменку давно обвиняют в том, что она не вполне женщина.

Вопрос повышенного тестостерона у ряда спортсменок, самой именитой из которых является двукратная олимпийская чемпионка Семеня, вызывает много вопросов у чиновников IAAF и допинговых служб. В результате международная федерация ввела новые правила для участниц забегов на средние дистанции – от 400 метров до мили.

Все бегуньи-средневики должны искусственно снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. При этом федеральный суд Швейцарии отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене судебного решения.

"Это юридическое противостояние словно война, — цитирует Семеню агентство Reuters. – Сдаваться нельзя. Вы побеждаете меня сегодня, я обыграю вас завтра. Но я делаю это не для себя, а для тех, кто не в силах бороться самостоятельно".

Семеня сообщила, что если ей не разрешат бежать в Дохе 800 метров, то она вообще не поедет на чемпионат мира: "Если я не побегу на 800 м, то вообще не побегу на чемпионате мира. Ни 1500 м, ни что-то другое. Я просто возьму отпуск, а потом вернусь к соревнованиям в следующем году".

Спортсменка подтвердила, что не будет принимать препараты, понижающие тестостерон: "Я женщина и спортсменка мирового уровня. IAAF не может пичкать меня лекарствами или мешать мне быть тем, кто я есть. В конце концов есть много других вещей, которыми могу заняться. Я могу играть в футбол, в баскетбол, могу делать все что угодно".