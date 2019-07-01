Волейболисты России сыграют в Лиге наций с командами США и Франции

Ведущие волейбольные сборные мира готовятся к Финалу шести Лиги наций, который пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля. Сборная России на групповом этапе встретится 11 июля с командой Франции и 12 июля с хозяевами площадки американцами.

Как уже сообщали Вести.Ru, наши спортсмены заняли на предварительном этапе главного коммерческого турнира мирового волейбола заняли третье место, уступив только командам Бразилии и Ирана. Эти две сборные сыграют в другой группе Финала шести с соперниками из Польши.