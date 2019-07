Появились кадры с места авиакатастрофы в США, унесшей десять жизней

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия авиационной катастрофы, произошедшей в аэропорту Эддисон, расположенном в Далласе, штат Техас, на юге США.

Двухмоторный самолет Beechcraft B300 King Air 350i, направлявшийся во Флориду, после взлета врезался в ангар. На месте столкновения возник сильный пожар.

В результате инцидента погибли десять человек, находившиеся на борту.

Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26