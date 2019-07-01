1 июля 201911:35
Появились кадры с места авиакатастрофы в США, унесшей десять жизней
В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия авиационной катастрофы, произошедшей в аэропорту Эддисон, расположенном в Далласе, штат Техас, на юге США.
Двухмоторный самолет Beechcraft B300 King Air 350i, направлявшийся во Флориду, после взлета врезался в ангар. На месте столкновения возник сильный пожар.
В результате инцидента погибли десять человек, находившиеся на борту.
Video from Ian Robinson shows moments after a plane crashed into a hangar at the Addison Airport. Multiple fire units on scene @FOX4 pic.twitter.com/soGlnGLk26— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) 30 июня 2019 г.
По предварительным данным, повреждения получили самолет и вертолет, стоявшие в ангаре.
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