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1 июля 201911:35

Появились кадры с места авиакатастрофы в США, унесшей десять жизней

Twitter/LynnanneFOX4

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия авиационной катастрофы, произошедшей в аэропорту Эддисон, расположенном в Далласе, штат Техас, на юге США.

 

Двухмоторный самолет Beechcraft B300 King Air 350i, направлявшийся во Флориду, после взлета врезался в ангар. На месте столкновения возник сильный пожар.

В результате инцидента погибли десять человек, находившиеся на борту.

По предварительным данным, повреждения получили самолет и вертолет, стоявшие в ангаре.

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