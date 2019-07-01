ЕСПЧ принял жалобу адвоката Маруани на действия российской полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты французского певца Дидье Маруани. Жалоба связана с задержанием французского артиста в Москве по заявлению его российского коллеги Филиппа Киркорова о вымогательстве 1 миллиона евро.

Задержан Маруани был в ноябре 2016-го, вместе с ним был и его юрист Трунов, который и подал жалобу в ЕСПЧ. Трунов, в частности, жалуется на незаконные действия полицейских.

Противоправное проведение оперативно-разыскных работ, незаконный арест, ненадлежащее рассмотрение заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении Киркорова, провокации, нарушение адвокатской тайны, отказ рассмотреть заявления о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц МВД – все это, указал Трунов, нарушает статьи 5, 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Полицейские досматривали телефоны, разорвали папку с адвокатским досье, маркированную пометкой "адвокатская тайна", скопировали документы и передали их противной стороне, незаконно арестовали заявителя и его клиента, насильственно доставили в участок и допрашивали всю ночь, указал адвокат в жалобе, передает РИА Новости.