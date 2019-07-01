Центральная городская ярмарка в Магнитогорске загорелась из-за замыкания электропроводки

Специалисты МЧС установили причину крупного пожара в Магнитогорске, из-за которого территория Центральной городской ярмарки выгорела дотла. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Эксперты смогли определить место, где началось возгорание. Для выяснения обстоятельств привлекли испытательную пожарную лабораторию. По итогам проверки специалисты определили, что причиной пожара стало замыкание электропроводки в одном из павильонов — "Узбекской кухне". Также в ведомстве сообщили, что во время прошлогодней проверки в Центральной городской ярмарки было выявлено множество нарушений.

"Виновник будет обязан выплатить 150 тысяч рублей штрафа. А в июле пройдет повторная проверка, в результате которой станет известно, устранены ли все выявленные ранее нарушения. Учитывая события, ее проведут особенно тщательно", — заявили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, ЧП на Центральной городской ярмарке произошло поздно ночью на 30 июня. Из-за большого количества горючих материалов — одежды, текстильных изделий, обуви и материалов конструкций павильонов — и сильного ветра огонь распространился на большой территории в считанные минуты. К моменту прибытия сотрудников МЧС пламя бушевало на площади в 2,3 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара приняли участие 29 единиц спецтехники и около 90 человек личного состава. Они смогли оперативно локализовать возгорание и не допустить распространения огня на два крупных торговых центра, расположенных по соседству.