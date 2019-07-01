Тема:
Ситуация на Украине 53 минуты назад
Глава офиса Зеленского разрешил Донбассу говорить по-русски
Русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан.
При этом он выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным. По его словам, госязыком будет только украинский, передает РИА Новости.
"Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", — заключил он.
Между тем спикер Андрей Парубий заявил, что Верховная рада не допустит восстановления статуса русского языка как регионального. Он заявил, что с удивлением прочитал интервью Богдана, передает ТАСС. Парубий подчеркнул, что не позволит вернуться к тем временам, когда действовал закон, "который под видом региональных языков имел цель просто уничтожить украинский язык на Украине".
15 мая Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с ним граждане Украины должны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона дожлжны специальные языковые инспекторы.
Ранее по теме
-
Зеленский заявил о "хрупкой надежде" на мир в Донбассе3 часа назад
-
Зеленский говорит аморально и ломится в открытые двери16 часов назад
-
Пригожин надеется, что Приходько не изберут18 часов назад
-
Партия Зеленского пожаловалась на "депутатов-клонов"19 часов назад
-
Напавшим на офис партии Бойко пригрозили, что зло к ним вернется22 часа назад
-
Раскричались в прямом эфире: Саакашвили спросил Ляшко про деньги и был послан в Грузию1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп встретился с Ким Чен Ыном и пересек черту
- Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"
- Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
- Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка
- Мэй увезли на склад еще до отставки
Самое читаемое
-
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
- Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее
- Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью
- Жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
- Элтон Джон назвал лицемерием слова российского президента об отношении к ЛГБТ-сообществу
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- ЗаЛАДили одно и то же: всего 10 машин, на которых ездит пол-России
- Модели АвтоВАЗа подорожали, но не все
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
- Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии
- Кофе поможет сбросить вес
- Кухню и собак, но не полы и мебель: что мыть в квартире для защиты от бактерий
- Моя крепость: как жилье влияет на наше эмоциональное благополучие
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера бамбуковых медведей
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке