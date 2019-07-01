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Ситуация на Украине 53 минуты назад

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1 июля 201912:17

Глава офиса Зеленского разрешил Донбассу говорить по-русски

Русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан.

При этом он выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным. По его словам, госязыком будет только украинский, передает РИА Новости.

"Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", — заключил он.

Между тем спикер Андрей Парубий заявил, что Верховная рада не допустит восстановления статуса русского языка как регионального. Он заявил, что с удивлением прочитал интервью Богдана, передает ТАСС. Парубий подчеркнул, что не позволит вернуться к тем временам, когда действовал закон, "который под видом региональных языков имел цель просто уничтожить украинский язык на Украине".

15 мая Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с ним граждане Украины должны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона дожлжны специальные языковые инспекторы.

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