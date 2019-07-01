В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

В петербургском кафе "Еврокебаб" на проспекте Непокоренных отравились 26 посетителей.

Как сообщили в администрации Калининского района города, первый пострадавший обратился к медикам еще 29 июня. Семеро пострадавших госпитализированы с подозрением на сальмонеллез.

Все они отравились соусом из сырых яиц, который подавался в этом кафе к шаурме, передает ТАСС.

После сообщений об отравлении посетителей в этом заведении побывали представители Роспотребнадзора.

Кафе в настоящее время закрыли, так как во время проверки там обнаружили множество нарушений санитарных норм.

Как отмечают местные СМИ, в эту сеть в Петербурге входит несколько десятков кафе, которые подают блюда восточной кухни.