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1 июля 201912:40 Анастасия Лазарева

Крупнейший в мире киносмотр для детей и юношества открылся в Артеке

Международный детский кинофестиваль "Алые паруса", по праву считающийся крупнейшим в мире киносмотром для детей и юношества открылся  в Артеке.  В конкурсной программе более 30 полнометражных и короткометражных игровых и анимационных новинок кинопроката из России, Китая, США, Германии и Норвегии.

Президентом XXVI фестиваля стал народный артист СССР Василий Лановой. Конкурсные работы будут оценивать 2 жюри – Большое, которое в свое время попало в Книгу рекордов Гиннеса и Малое.

Студии "Союзмультфильма", "Пилота", "Снега", "Шарв" и "М.И.Ра" представят свои короткометражки. В рамках внеконкурсной программы традиционно покажут фильмы советского и российского производства, которые стали классикой и в этом году отмечают юбилей. Помимо киносмотра, участников и гостей фестиваля ждет аква-шоу, капустники, поэтические и музыкальные вечера, мастер-классы, конкурсы рецензий, озвучка юными артековцами всеми любимых анимационных картин и кастинг "Хочу в кино".

Как информирует ГТРК "Севастополь", официальное открытие фестиваля состоится 2 июля. На церемонию приглашены звёзды российского кино и телевидения: Николай Дроздов, Андрей Соколов, Наталья Гвоздикова, Александр Домогаров, Сергей Рост, Александр Галибин, Александр Самойленко, Сергей Баталов, Юрий Чернов, Александр Иншаков, Алексей Лысенков, Евгения Бордзиловская.

В рамках проекта "Продюсерское кино" в течение всего фестиваля артековцы смогут тесно сотрудничать с ведущими кинематографистами страны. Итогом работы станут короткометражные фильмы, снятые обитателями девяти лагерей "Артека" на заданную тему. Конкурсный показ картин и вручение наград за лучший короткометражный фильм пройдет 8 июля во время церемонии закрытия фестиваля "Алые паруса".

Текст: ГТРК "Севастополь"

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