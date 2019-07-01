"Да здравствует будка для сома!": тонущий автомобиль с пассажирами попал на видео

Очевидцы сняли на видео, как автомобиль ВАЗ-2107 тонет в реке Кубань — ее водитель катался вместе с пассажирами по наклонному бетонному берегу, не справился с управлением, попав колесом на мокрую поверхность, и въехал в воду.

Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Тлюстенхабль, расположенном в пригороде Краснодара. Все произошло на глазах отдыхающих, расположившихся на Кубани около шлюзов. Часть из них пыталась помочь и бросала попавшим в воду водителю и пассажирам веревку. Другие продолжали ловить рыбу, с интересом комментируя происходящее.

"Да здравствует будка для сома!" — обреченно отметил один из рыболовов, понимая, что автомобиль неминуемо опустится на дно. Так и случилось.

По имеющимся данным, из тонущей машины выбрались все, и в результате происшествия никто не пострадал.