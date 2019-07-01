"Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить зарплату Рэшфорду

Молодой форвард футбольной сборной Англии Маркус Рэшфорд продолжает переговоры со своим клубом "Манчестер Юнайдет", контракт с которым действует до 2020 года, но может быть продлен на 4 или даже 5 ближайших лет. При этом форвард может значительно увеличить свою зарплату.

Рэшфорд – один из тех футболистов, с которыми "МЮ" связывает свое будущее и именно поэтому 21-летний темнокожий англичанин может встать по уровню оплаты труда с другой звездой клуба французом Полем Погба.

Сообщалось, что Маркус хотел бы получать более 200 тыс. фунтов в неделю, но клуб, похоже, может предложить ему 300 тыс. фунтов стерлингов. Именно такую информацию распространяет ведущее британское издание The Telegraph. Сейчас Рэшфорд по разным данным получает от 120 до 150 тыс. фунтов в неделю.