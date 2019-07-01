Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

Необычный природный катаклизм произошел в городе Гвадалахаре — столице мексиканского штата Халиско, несколько районов которого оказались буквально покрыты толстым слоем льда.

Все началось с сильного дождя, пришедшего вслед жаре. Ливень достаточно быстро сменился на град– масса льда, перемещавшаяся по городским улицам, застыла и парализовала движение.

В отдельный местах толщина ледового покрова достигала метровой высоты.

Как отмечают местные СМИ, в результате инцидента повреждения получили около 30 автомобилей и 60 домовладений.

Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

В ликвидации последствий ЧП задействованы экстренные службы и военнослужащие.