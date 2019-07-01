Панды в Интернете: Московский зоопарк запустил трансляцию из вольера бамбуковых медведей

Новые знаменитости Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин — теперь еще и звезды Интернета. Зоосад запустил круглосуточную трансляцию из вольера медведей. Зрители смогут увидеть сеансы кормления панд, а также тренинги и игры животных с персоналом. Где можно наблюдать за бамбуковыми мишками?

Чтобы застать панд в пик их активности, посетители приходят в зоопарк к открытию. В открытых вольерах животные проводят всего несколько часов в день, и поэтому очереди с утра выстраиваются нешуточные.

Диндин и Жуи моментально завоевали любовь посетителей зоопарка. Теперь они могут стать еще и звездами Интернета. С сегодняшнего дня Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию. Восемь камер в режиме реального времени демонстрируют жизнь бамбуковых медвежат: как они обустроились на новом месте и как привыкают к всеобщему вниманию.

- Хочется обнять вообще, вот просто перескочить и обнять — такое существо трогательное! У меня две мечты было: пингвинчика погладить и панду — ладно, хотя бы увидеть. Панда есть уже!

- Не ехать же ради них в Китай — вот, пожалуйста, можно просто приехать в Москву и посмотреть. Судя по тому, сколько здесь народу сейчас собирается, очень много народу будет смотреть эту онлайн-трансляцию.

Наблюдать за пандами теперь можно в любое время суток — достаточно зайти на сайт Московского зоопарка и перейти в раздел "Веб-камеры". Так следить за Диндин и Жуи теперь могут и те, кто у кого нет возможности посетить Московский зоопарк.

Буквально через месяц медведи отметят свои дни рождения: Диндин исполнится два года, Жуи — три. В зоопарке уже готовятся — специальная сувенирная продукция, лекции, тематические квесты и игры. Но, как здесь говорят, лучшим подарком для животных станет соблюдение правил поведения: не стучать по стеклу, не включать вспышку и, конечно, не бросать в вольер еду.