Претендент на пост британского премьер-министра экс-глава МИД Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза, чтобы доказать неправоту президента РФ Владимира Путина относительно либеральных ценностей, передает РИА Новости.

В преддверии саммита G20 в японской Осаке в интервью газете Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения​​​. Слова российского лидера вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов.

В собственной колонке газеты Telegraph Джонсон оспорил мнение российского лидера. "Мы докажем, что Владимир Путин неправ, покинув Евросоюз 31 октября", — так озаглавил свою статью британский политик.

По словам Джонсона, либерализм — живое явление, способствующее "процветанию в масштабах, непредставимых для предыдущих поколений".

В колонке отмечается, что за 45 лет пребывания Британии в ЕС этот региональный союз начал серьезно подрывать фундаментальные ценности либеральной демократии — в частности, европейская система делает невозможным осуществление народовластия через выборную смену законодателей. Джонс пишет, что Британия должна покинуть ЕС для сохранения либеральных ценностей.

По результатам прошедшего в 2016 году референдума Британия намеревалась выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года. При этом премьер-министр страны Тереза Мэй несколько месяцев безуспешно пыталась провести через парламент согласованное с Брюсселем соглашение о Brexit , которое парламентарии отклоняли несколько раз. Для предотвращения выхода из ЕС без сделки Британия уже дважды получала от Брюсселя отсрочку Brexit — теперь он должен пройти до 31 октября.