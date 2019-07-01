С затонувшего линкора "Новороссийск" подняли первые артефакты
В Севастопольской бухте стартовали подводные работы по исследованию места гибели линкора "Новороссийск". Первые находки уже подняли на поверхность. Среди них — решетки от бортовых фонарей судна и радиоприемники из кают командования, сообщают "Вести — Севастополь".
Все артефакты будут переданы в военно-морской музей "Михайловская батарея". Они станут дополнением действующей экспозиции, рассказывающей историю гибели флагмана Черноморской эскадры 29 октября 1955 года. Напомним, в эту ночь в результате взрыва на корабле погибли более 825 моряков Черноморского флота. Точные причины трагедии все еще неизвестны. Поэтому к месту морской катастрофы организованы новые экспедиции.
Обследовать затонувшее судно отправились студенты. Все работы будут проходить на глубине 17 метров. Текущее исследование проходит при поддержке музейного комплекса "Михайловская батарея", Института востоковедения РАН и Севастопольского госуниверситета. В экспедиции приняли участие студенты Курского государственного университета и кадеты президентского училища Севастополя. Она посвящена памяти экипажа советского военного корабля "Новороссийск".
Перед тем, как опуститься на дно Севастопольской бухты, научные сотрудники при помощи ультразвука сделали сонограмму дна. Это нужно было для того, чтобы определить, как линкор переворачивался в момент катастрофы и на какое расстояние его отнесло течение за эти полвека.
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